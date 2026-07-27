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Niet meer leverbaar
CA6705/60
EP1220/00R1
EP4346/71R1
EP1200/00R1
EP1200/09R1
EP1223/00R1
EP1224/00R1
EP2220/19R1
EP2221/40R1
EP2221/49R1
EP2224/40R1
Milk Circuit Cleaner
Beschermt het melkdoorloopsysteem tegen verstopping door melkrestjes
Regelmatig reinigen verlengt de levensduur van alle melkopschuimonderdelen (bijv. buizen, cappuccinatore, Panarello).
Dankzij het Milk Circuit Cleaner-reinigingsmiddel kunt u melkresten die de melksmaak kunnen beïnvloeden effectief verwijderen.
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