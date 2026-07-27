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Alle series

  • Maakt het melkdoorloopsysteem grondig schoon
  • Maakt het melkdoorloopsysteem grondig schoon
  • Maakt het melkdoorloopsysteem grondig schoon
  • Maakt het melkdoorloopsysteem grondig schoon
  • Maakt het melkdoorloopsysteem grondig schoon
  • Maakt het melkdoorloopsysteem grondig schoon
  • Maakt het melkdoorloopsysteem grondig schoon
  • Maakt het melkdoorloopsysteem grondig schoon
  • Maakt het melkdoorloopsysteem grondig schoon
  • Maakt het melkdoorloopsysteem grondig schoon

Niet meer leverbaar

SaecoOnderhoudsaccessoires

CA6705/60

Maakt het melkdoorloopsysteem grondig schoon
Met de Saeco Milk Circuit Cleaner kunt u het melkdoorloopsysteem van uw espressomachine of melkopschuimer reinigen. Alle melkrestjes worden van alle componenten verwijderd. Het wordt aanbevolen deze cyclus maandelijks uit te voeren.
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Compatibele producten
Series 1200

Series 1200
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP1220/00R1

4300-serie

4300-serie
Volautomatische espressomachine - refurbished

EP4346/71R1

Series 1200

Series 1200
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP1200/00R1

Series 1200

Series 1200
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP1200/09R1

Series 1200

Series 1200
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP1223/00R1

Series 1200

Series 1200
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP1224/00R1

2200-serie

2200-serie
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP2220/19R1

2200-serie

2200-serie
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP2221/40R1

2200-serie

2200-serie
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP2221/49R1

2200-serie

2200-serie
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP2224/40R1

Houdt de melkbuizen hygiënisch schoon

Maakt het melkdoorloopsysteem grondig schoon

  • Milk Circuit Cleaner

Beschermt het melkdoorloopsysteem tegen verstopping door melkrestjes

Beschermt het melkdoorloopsysteem tegen verstopping door melkrestjes

Regelmatige reiniging verlengt de levensduur van melkopschuimonderdelen

Regelmatig reinigen verlengt de levensduur van alle melkopschuimonderdelen (bijv. buizen, cappuccinatore, Panarello).

Verbeter de smaak van uw koffiespecialiteit

Verbeter de smaak van uw koffiespecialiteit

Dankzij het Milk Circuit Cleaner-reinigingsmiddel kunt u melkresten die de melksmaak kunnen beïnvloeden effectief verwijderen.

Technische specificaties

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