Cappuccino en latte macchiato met één druk op de knop, met melkbeker

Geniet van superromige cappuccino en latte macchiato op de perfecte temperatuur, op de meest eenvoudige manier. Giet gewoon melk in de beker, sluit deze aan op de machine en kies uw gewenste drank. Of het nu een cappuccino of opgeschuimde melk is, uw drank wordt binnen seconden geserveerd, met een melkstroom zonder spatten en op de perfecte temperatuur.