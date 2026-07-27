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  • Deksel voor melkbeker, zwart
  • Deksel voor melkbeker, zwart

Deksel voor Philips-melkbeker

CP0155/01

Deksel voor melkbeker, zwart
Bovenste deel voor de Philips-melkbeker. Compatibel met de Philips 4000-serie, Incanto-serie, GranBaristo-serie, PicoBaristo-serie, EP-serie, Philips 5000-serie.
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Compatibele producten
3100-serie

3100-serie
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP3551/00R1

PicoBaristo

PicoBaristo
Volautomatische espressomachine - refurbished

SM5460/10R1

PicoBaristo Deluxe

PicoBaristo Deluxe
Volautomatische espressomachine - refurbished

SM5570/10R1

PicoBaristo

PicoBaristo
Volautomatische espressomachine

SM5478/10R1

PicoBaristo

PicoBaristo
Volautomatische espressomachine - Refurbished

SM5470/10R1

PicoBaristo

PicoBaristo
Volautomatische espressomachine

SM5479/10R1

3100-serie

3100-serie
Volautomatische espressomachines - Refurbished

EP3550/00R1

PicoBaristo Deluxe

PicoBaristo Deluxe
Volautomatische espressomachine

SM5570/10

3100-serie

3100-serie
Volautomatische espressomachine

HD8834/01

Incanto Deluxe

Incanto Deluxe
Volautomatische espressomachine

HD8921/01

Raadpleeg de specificaties voor compatibele producten

Deksel voor melkbeker, zwart

  • Picobaristo, Incanto, EP en SM.

  • Verwijderbaar dus eenvoudig schoonmaken

  • Niet vaatwasmachinebestendig

Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een servicebeurt nodig. Met de vervangingsonderdelen van Philips was het nog nooit zo gemakkelijk om uw product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Technische specificaties

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  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen