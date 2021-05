18 dranken zetten rechtstreeks vanaf uw smartphone

De perfecte koffie is nu binnen handbereik. Download de Saeco Avanti-app op uw tablet of smartphone en stel een veilige Bluetooth 4.0-verbinding in met de GranBaristo Avanti, de eerste connected, volautomatische espressomachine. Kies uit 18 heerlijke dranken en zet deze rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat, of gebruik de OneTouch-knoppen op de machine zelf.