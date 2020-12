Hygiënisch melk opschuimen dankzij geautomatiseerde dubbele reinigingsfunctie

Deze Saeco espressomachine beschikt over een volledig geautomatiseerde tweevoudige reinigingsfunctie voor de melkbeker. De tweevoudige reiniging bestaat uit twee onafhankelijke stoomcycli die uw melkbeker snel afspoelen na elke koffiedrank die u maakt, zodat u altijd over vers opgeschuimde melk beschikt. Hygiënisch melk opschuimen was nog nooit zo gemakkelijk.