Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Deze espressomachine is voorzien van 100% keramische molens. Saeco gebruikt keramische molens vanwege hun consequente maling zonder de koffieboon voor een onberispelijke espresso te oververhitten. Keramiek zorgt voor duurzame prestaties en een totaal stille werking.
Met de Saeco Moltio espressomachines kunt u met één klik andere bonen gebruiken dankzij de gepatenteerde verwisselbare koffiebonenbak. Schakel snel over naar een andere bonenmelange en vind de perfecte koffie voor iedere smaakvoorkeur op elk moment van de dag.
Geniet van uw melkspecialiteiten dankzij de nieuwe gepatenteerde dubbele melkbeker. Giet melk in de beker, plaats de beker in de machine en selecteer uw gewenste drank. Dankzij de dubbele melkbeker kunt u altijd genieten van professionele koffiedranken met een stevig melkschuim op de ideale temperatuur van een constante melkstroom zonder spatten.
4.2
van 5
16
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
BijnaamBertje
22/02/2015
Nederland
een hele goede machine
De machine is uitstekend. Makkelijk te reinigen. Maar de app kan ik niet gebruiken ik heb 2 tablets één met android 4.0 de ander met 4.2 en een smartphone met android 5.0 Alle 3 geven aan dat de app niet geschikt is voor deze apparaten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GranBaristo HD8966/01 Volautomatische espressomachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GranBaristo HD8966/01 Volautomatische espressomachine
Tim27
27/02/2014
Nederland
Super smaak - Veel variatie
Heel blij met dit apparaat. Het unieke van dit apparaat is dat je er zowel koffie als espresso mee kunt zetten. Ik zelf drink vaak ook gewone koffie, mijn vriendin meer espresso. Nu heb ik alles in 1 apparaat. Daarnaast drink ik in de ochtend veel cappuccino. De melk is echt goed (lekker stevig) en het is makkelijk te zetten. 1 druk op de knop! Ook verwissel ik regelmatig de bonen. Dit kan je doen door de bonenreservoir er uit te halen. Vooral makkelijk als er ook bezoek is. Dan kan je varieren met smaken. Het apparaat is daarnaast voor een espresso apparaat compact, en heeft een mooi design. Aanrader!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GranBaristo HD8966/01 Volautomatische espressomachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GranBaristo HD8966/01 Volautomatische espressomachine
Selo69
11/01/2019
Deutschland
Perfekt
Ein unglaubliches Teil der mir alle Heissgetränke wünsche erfüllt.Empfehlenswert wer Kaffee und etc. viel wert legt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GranBaristo HD8966/01 Kaffeevollautomat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GranBaristo HD8966/01 Kaffeevollautomat