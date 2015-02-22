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Niet meer leverbaar

Saeco HD8966/11

HD8966/11

4.2

| (16) Reviews & awards | 81% beveelt dit product aan

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Koffie zonder verbrande smaak dankzij 100% keramische molens

Koffie zonder verbrande smaak dankzij 100% keramische molens

Deze espressomachine is voorzien van 100% keramische molens. Saeco gebruikt keramische molens vanwege hun consequente maling zonder de koffieboon voor een onberispelijke espresso te oververhitten. Keramiek zorgt voor duurzame prestaties en een totaal stille werking.

Experimenteer met smaken via de koffiebonenschakelaar

Experimenteer met smaken via de koffiebonenschakelaar

Met de Saeco Moltio espressomachines kunt u met één klik andere bonen gebruiken dankzij de gepatenteerde verwisselbare koffiebonenbak. Schakel snel over naar een andere bonenmelange en vind de perfecte koffie voor iedere smaakvoorkeur op elk moment van de dag.

Perfect schuim dankzij de dubbele melkbeker

Perfect schuim dankzij de dubbele melkbeker

Geniet van uw melkspecialiteiten dankzij de nieuwe gepatenteerde dubbele melkbeker. Giet melk in de beker, plaats de beker in de machine en selecteer uw gewenste drank. Dankzij de dubbele melkbeker kunt u altijd genieten van professionele koffiedranken met een stevig melkschuim op de ideale temperatuur van een constante melkstroom zonder spatten.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

16

Reviews & awards

81%

beveelt dit product aan

22/02/2015

Nederland

Nederland

een hele goede machine

De machine is uitstekend. Makkelijk te reinigen. Maar de app kan ik niet gebruiken ik heb 2 tablets één met android 4.0 de ander met 4.2 en een smartphone met android 5.0 Alle 3 geven aan dat de app niet geschikt is voor deze apparaten.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GranBaristo HD8966/01 Volautomatische espressomachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GranBaristo HD8966/01 Volautomatische espressomachine

27/02/2014

Nederland

Nederland

Super smaak - Veel variatie

Heel blij met dit apparaat. Het unieke van dit apparaat is dat je er zowel koffie als espresso mee kunt zetten. Ik zelf drink vaak ook gewone koffie, mijn vriendin meer espresso. Nu heb ik alles in 1 apparaat. Daarnaast drink ik in de ochtend veel cappuccino. De melk is echt goed (lekker stevig) en het is makkelijk te zetten. 1 druk op de knop! Ook verwissel ik regelmatig de bonen. Dit kan je doen door de bonenreservoir er uit te halen. Vooral makkelijk als er ook bezoek is. Dan kan je varieren met smaken. Het apparaat is daarnaast voor een espresso apparaat compact, en heeft een mooi design. Aanrader!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GranBaristo HD8966/01 Volautomatische espressomachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GranBaristo HD8966/01 Volautomatische espressomachine

11/01/2019

Deutschland

Deutschland

Perfekt

Ein unglaubliches Teil der mir alle Heissgetränke wünsche erfüllt.Empfehlenswert wer Kaffee und etc. viel wert legt

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GranBaristo HD8966/01 Kaffeevollautomat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GranBaristo HD8966/01 Kaffeevollautomat

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