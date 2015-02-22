Heel blij met dit apparaat. Het unieke van dit apparaat is dat je er zowel koffie als espresso mee kunt zetten. Ik zelf drink vaak ook gewone koffie, mijn vriendin meer espresso. Nu heb ik alles in 1 apparaat. Daarnaast drink ik in de ochtend veel cappuccino. De melk is echt goed (lekker stevig) en het is makkelijk te zetten. 1 druk op de knop! Ook verwissel ik regelmatig de bonen. Dit kan je doen door de bonenreservoir er uit te halen. Vooral makkelijk als er ook bezoek is. Dan kan je varieren met smaken. Het apparaat is daarnaast voor een espresso apparaat compact, en heeft een mooi design. Aanrader!