Sommige Philips OneBlade-modellen hebben een oplaadindicator aan de voorkant van het apparaat.

Wanneer de OneBlade leeg aan het raken is, knippert deze indicator oranje.

Wanneer de OneBlade wordt opgeladen, knippert de indicator groen.

Wanneer de OneBlade volledig is opgeladen, licht de indicator ongeveer 30 minuten wit op.

Bij andere modellen wordt niet aangegeven wanneer het apparaat volledig is opgeladen. Wanneer u de stekker in het stopcontact steekt, gaat er wel een oranje lampje op de oplader branden en blijft het lampje continu branden zolang de oplader op het stopcontact is aangesloten. Om ervoor te zorgen dat deze OneBlade-modellen volledig zijn opgeladen, moet u ze altijd ten minste 8 uur opladen. De OneBlade langer opladen veroorzaakt geen schade aan de accu of de machine.