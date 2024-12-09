Hoe bevestig ik opzetstukken aan mijn Philips OneBlade?

OneBlade Intimate-messen worden geleverd met een huidbeschermer, zodat u gevoelige gebieden kunt scheren met verbeterde bescherming tegen wondjes en sneetjes. Daarnaast is er een lichaamskam/huidbeschermer verkrijgbaar voor OneBlade Intimate, waarmee u uw lichaamshaar snel en eenvoudig kunt trimmen.



In de onderstaande video ziet u hoe u het OneBlade Intimate-mes en de lichaamskam bevestigt.

Compatibiliteit: OneBlade Intimate-messen zijn compatibel met alle OneBlade-modellen. De lichaamskam die in de onderstaande video wordt getoond, is zo ontworpen dat deze over de huidbeschermer past en is daarom alleen compatibel met OneBlade Intimate-messen.