Hoe bevestig ik opzetstukken aan mijn Philips OneBlade?
Raadpleeg de onderstaande informatie om meer te weten te komen over het bevestigen en verwijderen van trimkammen, kapjes en andere opzetstukken voor uw Philips OneBlade.
Goed om te weten: de technieken voor het bevestigen en verwijderen van trimkammen en kapjes zijn hetzelfde, ongeacht welk OneBlade-model u hebt (inclusief varianten die niet worden weergegeven in de onderstaande afbeelding).
Baardkammen met één lengte zijn bedoeld voor gezichtshaar. De resterende haarlengte na het trimmen (in millimeters) staat op de trimkam vermeld.
In de onderstaande video ziet u hoe u de trimkam bevestigt en verwijdert. Druk de kam op het mes tot u een klik hoort om te voorkomen dat de trimkam tijdens gebruik eraf valt.
Compatibiliteit: baardkammen met één lengte zijn compatibel met alle OneBlade-modellen.
Verstelbare baardkammen zijn bedoeld voor gezichtshaar. De resterende haarlengte na het trimmen (in millimeters) staat op de knop vermeld.
In de onderstaande video ziet u hoe u de twee typen instelbare trimkammen bevestigt en verwijdert. Wanneer u een tweede type instelbare trimkam bevestigt, zorg er dan voor dat de kleine haken aan de onderkant van de trimkam (het dichtst bij de uiteinden van de tanden van de trimkam) over de bovenkant van het mes zijn gehaakt.
Compatibiliteit: de eerste kam in de video is alleen compatibel met OneBlade Pro (helemaal rechts op de afbeelding in het eerste gedeelte van dit artikel). De tweede kam is compatibel met alle OneBlade-modellen.
De lichaamskam en huidbeschermer zijn bedoeld voor lichaamshaar. De resterende haarlengte na het trimmen met de lichaamskam is 5 mm. De huidbeschermer is ontworpen voor een gladde huid en beschermt uw huid tegen wondjes en sneetjes.
In de onderstaande video ziet u hoe u de opzetstukken bevestigt en verwijdert. Druk de opzetstukken op het mes tot u een klik hoort om te voorkomen dat de trimkam tijdens gebruik eraf valt.
Compatibiliteit: de lichaamskam en huidbeschermer zijn compatibel met alle OneBlade-modellen.
OneBlade Intimate-messen worden geleverd met een huidbeschermer, zodat u gevoelige gebieden kunt scheren met verbeterde bescherming tegen wondjes en sneetjes. Daarnaast is er een lichaamskam/huidbeschermer verkrijgbaar voor OneBlade Intimate, waarmee u uw lichaamshaar snel en eenvoudig kunt trimmen.
In de onderstaande video ziet u hoe u het OneBlade Intimate-mes en de lichaamskam bevestigt.
Compatibiliteit: OneBlade Intimate-messen zijn compatibel met alle OneBlade-modellen. De lichaamskam die in de onderstaande video wordt getoond, is zo ontworpen dat deze over de huidbeschermer past en is daarom alleen compatibel met OneBlade Intimate-messen.
De huidbeschermer is zo ontworpen dat schade aan uw mes wordt voorkomen tijdens het opbergen of reizen met uw Philips OneBlade.
In de onderstaande video ziet u hoe u de beschermkap bevestigt en verwijdert. U hoort een klik als de trimkam goed is gesloten.
Compatibiliteit: er zijn twee verschillende varianten van de beschermkap: een voor 360-messen en een voor klassieke messen. Als u de juiste beschermkap gebruikt voor uw type mes, is deze compatibel ongeacht het OneBlade-model dat u hebt.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:QP1424/65 , QP1924/30 , QP2724/23 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›