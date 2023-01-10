Philips-ondersteuning Kan ik mijn Philips OneBlade gebruiken als het is aangesloten op het stopcontact?

Om veiligheidsredenen is de OneBlade ontworpen om alleen draadloos te werken. Dit is omdat de Philips OneBlade zowel voor nat als voor droog scheren kan worden gebruikt. Het gebruik van de OneBlade in de buurt van water terwijl het apparaat met het stroomnet is verbonden, kan zeer gevaarlijk zijn. Om risico's te voorkomen, werkt het apparaat niet wanneer het is aangesloten op een stopcontact.



Houd er rekening mee dat de Philips HQ87-adapter voor OneBlade alleen spatwaterdicht is. Dit betekent dat het apparaat kan worden blootgesteld aan waterspatten, maar het apparaat mag niet gedurende langere tijd rechtstreeks in contact komen met water. Zorg er daarom tijdens het opladen van uw OneBlade voor dat het apparaat en de adapter niet in de buurt komen van water of een nat oppervlak.



Alleen voor draadloos gebruik Om veiligheidsredenen is de OneBlade ontworpen om alleen draadloos te werken.



Dit is omdat de Philips OneBlade zowel voor nat als voor droog scheren kan worden gebruikt. Het gebruik ervan met water terwijl het apparaat is verbonden met elektriciteit kan zeer gevaarlijk zijn. Om iedere risico te vermijden, werkt dit apparaat niet wanneer het is aangesloten op een stopcontact.



Onthoud ook dat de adapter voor de OneBlade alleen spatwaterdicht is. Zorg er daarom tijdens het opladen van uw OneBlade voor dat het apparaat en de adapter niet in de buurt komen van water of een nat oppervlak. Als uw OneBlade is uitgerust met een klepje voor de oplaadpoort, zorg er dan voor dat het klepje goed is gesloten voordat het handvat nat wordt.