Philips-ondersteuning
Hoe vervang ik de mesjes van mijn Philips OneBlade?
Wanneer het mes van uw OneBlade niet langer optimale scheerresultaten biedt, kunt u dit snel vervangen door de onderstaande instructies te volgen.
Onder in dit artikel vindt u een video met verdere aanwijzingen.
- Bevestig het mes aan het handvat door op beide randen van het mes te drukken en het in het handvat te plaatsen totdat het op zijn plaats klikt.
- Om het mes van het handvat te verwijderen, drukt u op beide randen van het mes en tilt u het van het handvat.
- Schakel uw OneBlade uit en duw de mesontgrendelknop voorzichtig omhoog terwijl u het mes aan beide zijden vasthoudt.
- Voer het gebruikte mes op de juiste wijze af.
- Haal het vervangende mes uit de verpakking. Wees voorzichtig: de randen van het mes zijn scherp.
- Houd het nieuwe mes aan beide zijkanten vast en druk het in het handvat tot u een 'klik' hoort.
- Het eerste getoonde model heeft geen mesontgrendelknop.
- Het tweede getoonde model heeft wel een mesontgrendelknop.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP1924/24 , QP6542/19 , QP2834/23 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›