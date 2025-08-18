Wanneer moet ik het mesje van mijn Philips OneBlade vervangen?

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Controleer de slijtage-indicator op uw OneBlade om te bepalen wanneer u het mesje moet vervangen. Wanneer het vervangingssymbool duidelijk zichtbaar is, is het tijd om het mesje te vervangen. Elk mesje gaat gemiddeld ongeveer vier maanden mee, maar dit kan verschillen afhankelijk van uw routine.
U kunt de staat van uw mesje ook volgen in de Philips OneBlade-app.
Tip: OneBlade Intimate-mesjes kunnen afwijken van de onderstaande richtlijnen, omdat de huidbeschermer er mogelijk voor kan zorgen dat het vervangingssymbool niet zichtbaar wordt. Elk mesje is ontworpen om ongeveer vier maanden mee te gaan, maar dit is afhankelijk van uw routine. U moet het mesje vervangen als u merkt dat het minder goed werkt.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP1924/24 , QP1924/20 , QP1424/65 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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