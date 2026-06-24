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Philips-ondersteuning

Kan ik een willekeurige USB-stekkeradapter gebruiken om mijn Philips OneBlade op te laden?

Nee, u mag alleen USB-adapters gebruiken die aan bepaalde specificaties voldoen om uw Philips OneBlade aan te sluiten op een stopcontact. Het gebruik van het verkeerde type adapter kan uw apparaat beschadigen.

Raadpleeg de onderstaande informatie voor meer informatie.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP1924/24 , QP2734/30 , QP1424/65 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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