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Philips-ondersteuning

Hoe gebruik ik mijn OneBlade op mijn lichaam?

U kunt Philips OneBlade gebruiken om lichaamshaar te trimmen, scheren en stylen, ook op intieme lichaamsdelen. Voor het scheren van grotere delen van het lichaam, zoals uw benen, armen of bovenlichaam, kunt u uw gewone OneBlade-mes met alle hulpstukken gebruiken. Gebruik de onderstaande opzetstukken voor het trimmen en het scheren van gevoelige lichaamsdelen zoals de lies of oksels.

Tip: U kunt een OneBlade-lichaamsset kopen in onze online winkel. De lichaamsset is compatibel met alle OneBlade-modellen, inclusief de OneBlade Pro en OneBlade.

Opmerking: Philips OneBlade is ontworpen voor het trimmen en scheren van gezichts- en lichaamshaar. Het is niet bedoeld voor het trimmen of scheren van het haar op uw hoofd (hoofdhuid). Raadpleeg het assortiment haartrimmers en multigroomers van Philips voor een product dat geschikt is voor hoofdhaar.
 

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP1924/20 , QP1424/65 , QP1924/30 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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