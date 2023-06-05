Waar kan ik het model- of serienummer van mijn Philips-groomer, -trimmer en -tondeuse vinden?

Raadpleeg de onderstaande richtlijnen voor het model- of serienummer van uw Philips-groomer, -tondeuse of OneBlade.



U kunt het modelnummer gebruiken om uw Philips-product te registreren of productspecifieke informatie te zoeken. Ondertussen geeft het serienummer aan wanneer Philips uw product heeft geproduceerd.



Tip: Er zijn vaak verschillende versies van hetzelfde model, met extra functies of accessoires bij elk model. U kunt uw versie identificeren met behulp van de twee cijfers achter een schuine streep aan het einde van het modelnummer. De extra cijfers zijn niet op het product zelf afgedrukt, maar u vindt ze op de verpakking of op de betalingsbon.



Achterkant van het apparaat Voor de meeste ontharingsproducten zoals OneBlade, baardtrimmers en tondeuses vindt u het model- en serienummer op de achterkant van het handvat. Het modelnummer begint meestal met twee letters gevolgd door vier cijfers, bijv. QP2540.



Het serienummer heeft de indeling JJWW (jaar en week).



Boven op het apparaat Bij sommige tondeuses en baardtrimmers bevindt het modelnummer zich aan de bovenkant van het apparaat, net onder de snijtanden.



Het serienummer bevindt zich meestal onder het knipelement. Probeer voorzichtig het bovenste deel van uw trimmer of trimmer te verwijderen. Het serienummer moet daar zichtbaar zijn in de indeling JJWW (jaar en week).