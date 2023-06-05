Waar kan ik het model- of serienummer van mijn Philips-groomer, -trimmer en -tondeuse vinden?
Gepubliceerd op 05 juni 2023
Raadpleeg de onderstaande richtlijnen voor het model- of serienummer van uw Philips-groomer, -tondeuse of OneBlade.
U kunt het modelnummer gebruiken om uw Philips-product te registreren of productspecifieke informatie te zoeken. Ondertussen geeft het serienummer aan wanneer Philips uw product heeft geproduceerd.
Tip: Er zijn vaak verschillende versies van hetzelfde model, met extra functies of accessoires bij elk model. U kunt uw versie identificeren met behulp van de twee cijfers achter een schuine streep aan het einde van het modelnummer. De extra cijfers zijn niet op het product zelf afgedrukt, maar u vindt ze op de verpakking of op de betalingsbon.
Achterkant van het apparaat
Voor de meeste ontharingsproducten zoals OneBlade, baardtrimmers en tondeuses vindt u het model- en serienummer op de achterkant van het handvat. Het modelnummer begint meestal met twee letters gevolgd door vier cijfers, bijv. QP2540.
Het serienummer heeft de indeling JJWW (jaar en week).
Boven op het apparaat
Bij sommige tondeuses en baardtrimmers bevindt het modelnummer zich aan de bovenkant van het apparaat, net onder de snijtanden.
Het serienummer bevindt zich meestal onder het knipelement. Probeer voorzichtig het bovenste deel van uw trimmer of trimmer te verwijderen. Het serienummer moet daar zichtbaar zijn in de indeling JJWW (jaar en week).
In het handvat
Voor producten die gebruikmaken van vervangbare AA-batterijen, bevinden het model- en serienummer zich in het batterijvak.
Open het batterijvak aan de hand van de instructies in de gebruiksaanwijzing. Het model- en serienummer zijn zichtbaar in het compartiment.
