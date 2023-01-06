Wat betekenen de symbolen op mijn Philips-groomer?
Lees ons antwoord hieronder om erachter te komen wat de lampjes en symbolen op uw Philips-verzorgingsproduct voor mannen betekenen.
De meeste Philips-tondeuses en -trimmers hebben oplaadindicaties en lampjes om aan te geven wanneer uw apparaat moet worden opgeladen en volledig is opgeladen. Afhankelijk van het apparaat kunnen de oplaadindicaties op veel verschillende manieren worden weergegeven, zoals aangegeven in de afbeelding hieronder. Sommige apparaten beschikken niet over een oplaadindicatie. Controleer in dat geval of er op de oplader van het product een lampje zit. Dit lampje gaat branden wanneer de oplader is aangesloten op het stopcontact. Volg voor deze producten de geadviseerde oplaadtijd zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
Sommige groomers worden geleverd met een functie voor reisvergrendeling om te voorkomen dat uw product per ongeluk wordt ingeschakeld tijdens het reizen. Houd de aan-uitknop 3 seconden ingedrukt om de reisvergrendeling te activeren. Het vergrendelingssymbool knippert kort om aan te geven dat het apparaat is vergrendeld. Het apparaat werkt nu niet, zelfs wanneer u het inschakelt. In plaats daarvan knippert het reisvergrendelingssymbool kort om u eraan te herinneren dat u de functie moet uitschakelen.
Houd de aan-uitknop 3 seconden ingedrukt om de reisvergrendeling te deactiveren. Het symbool knippert kort en de groomer wordt ingeschakeld.
Sommige apparaten hebben een functie voor reisvergrendeling zonder zichtbare indicator. Het vergrendelen en ontgrendelen van deze apparaten werkt op dezelfde manier als voor apparaten met een reisvergrendelingsindicator. Houd de aan-uitknop 3 seconden ingedrukt om de vergrendelingsfunctie te activeren of te deactiveren.
Sommige Philips-tondeuses en -multigroomers zijn uitgerust met een Turbo-modus. Deze modus wordt meestal aangegeven met een T-vormig symbool op de tondeuse. Druk op deze knop voor extra vermogen van uw trimmer. Dit kan nuttig zijn wanneer u heel dik haar wilt trimmen.
Een apparaat met een babysymbool kan worden gebruikt om de stille modus te activeren. De stille modus zorgt voor een zachtere trimervaring voor kinderen. Tijdens het trimmen kunt u de stille modus starten om de draaisnelheid van de trimmer te verlagen voor een stillere trimbeurt.
Als u op het apparaat de afbeelding van een oliedruppel ziet knipperen, wordt u eraan herinnerd dat u uw groomer moet smeren. U moet uw groomers regelmatig reinigen en smeren met de olie uit de verpakking of naaimachineolie. Afhankelijk van uw groomer ziet u wellicht andere gedrukte of knipperende symbolen. Raadpleeg de gebruikershandleiding of neem contact met ons op voor meer informatie over uw specifieke model.
Bekijk onderstaande video om te zien hoe u onze nieuwste Philips-baardtrimmer Prestige met unieke ingebouwde trimkam gebruikt. Houd er rekening mee dat de functies op het scheerapparaat variëren afhankelijk van het modeltype.
Sommige Philips-groomers werken op wegwerpbatterijen. Zorg ervoor dat uw handen en het apparaat droog zijn voordat u de batterijen van uw groomer plaatst of verwijdert.
Het batterijvak bevindt zich in het handvat. Als u de batterijen wilt vervangen, kunt u het batterijcompartiment eenvoudig openen door de symbolen op één lijn te brengen zoals beschreven in de instructies hieronder.
1. Verwijder het deksel van het batterijvak door het rechtsom te draaien tot de standindicator (V) naar de ontgrendelingspositie wijst(Ʌ) (Afb. 4 ).2. Trek het deksel van het batterijvak van het handvat af (Afb. 5). 3. Plaats de batterij in het batterijvak (Afb. 6). Zorg ervoor dat de + en - polen van de batterij in de juiste richting wijzen. 4. Schuif het deksel van het batterijvak weer op het handvat (Afb. 7). 5. Draai het deksel van het batterijvak linksom tot de standindicator (V) naar de vergrendelingspositie wijst (I) (Afb. 8).
Een uitwerplogo of -knop geeft aan waar u op moet drukken om knipelementen of hulpstukken te verwijderen. Druk voorzichtig op het uitwerpsymbool terwijl u het knipelement of hulpstuk langzaam van het apparaat trekt.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:MG7951/15, MG5951/15, MG7931/15. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›