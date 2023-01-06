Wat betekenen de symbolen op mijn Philips-groomer?

Sommige Philips-groomers werken op wegwerpbatterijen. Zorg ervoor dat uw handen en het apparaat droog zijn voordat u de batterijen van uw groomer plaatst of verwijdert.



Het batterijvak bevindt zich in het handvat. Als u de batterijen wilt vervangen, kunt u het batterijcompartiment eenvoudig openen door de symbolen op één lijn te brengen zoals beschreven in de instructies hieronder.



1. Verwijder het deksel van het batterijvak door het rechtsom te draaien tot de standindicator (V) naar de ontgrendelingspositie wijst(Ʌ) (Afb. 4

).2. Trek het deksel van het batterijvak van het handvat af (Afb. 5).

3. Plaats de batterij in het batterijvak (Afb. 6). Zorg ervoor dat de + en - polen van de batterij in de juiste richting wijzen.

4. Schuif het deksel van het batterijvak weer op het handvat (Afb. 7).

5. Draai het deksel van het batterijvak linksom tot de standindicator (V) naar de vergrendelingspositie wijst (I) (Afb. 8).

