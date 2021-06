Wat betekenen de symbolen op mijn Philips-groomer?

De meeste Philips-tondeuses en -trimmers hebben oplaadindicaties en lampjes om aan te geven wanneer uw apparaat moet worden opgeladen en volledig is opgeladen. Afhankelijk van het apparaat kunnen de oplaadindicaties op veel verschillende manieren worden weergegeven, zoals aangegeven in de afbeelding hieronder.

Sommige apparaten beschikken niet over een oplaadindicatie. Controleer in dat geval of er op de oplader van het product een lampje zit. Dit lampje gaat branden wanneer de oplader is aangesloten op het stopcontact. Volg voor deze producten de geadviseerde oplaadtijd zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.