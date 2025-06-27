Maak het product na elk gebruik schoon voor optimale prestaties van de Philips-groomer. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen, schuursponsjes of -doekjes, benzine, aceton en dergelijke om de trimmer schoon te maken.
Bekijk de volgende instructies voor het schoonmaken van de Philips-groomer hieronder.
Tip: Als u de Philips-groomer na het schoonmaken opbergt, berg deze dan op met een kam of beschermkap om te voorkomen dat de messen beschadigd raken.
Wasbare groomers
Wasbare groomers hebben een afbeelding van een waterkraan op de achterkant van het handvat of in de gebruiksaanwijzing.
Wasbare groomers met een afbeelding van een waterkraan kunnen met water worden schoongemaakt. Dit betekent echter niet dat u het apparaat kunt gebruiken om uw haar onder de douche of in bad te knippen of te trimmen.
Maak deze apparaten schoon door de hulpstukken en het mesje te verwijderen en het gedeelte eronder te reinigen met water. Gebruik geen water met zeep of reinigingsmiddelen, aangezien dit het beschermende vetlaagje op het mesje kan verwijderen en de prestaties kan beïnvloeden. Reinig en droog de hulpstukken afzonderlijk voordat u ze weer aan de groomer bevestigt. Dompel het apparaat nooit in water.
Douchebestendige groomers
Douchebestendige groomers hebben een symbool met een douche/bad, kunnen veilig worden schoongemaakt met water en kunnen ook worden gebruikt onder de douche of in bad. Om veiligheidsredenen kunnen deze waterbestendige groomers alleen snoerloos worden gebruikt en worden ze niet ingeschakeld als ze zijn aangesloten op een stopcontact.
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u het apparaat gaat schoonmaken. Om deze apparaten schoon te maken, verwijdert u een eventuele kam en het knipelement van het apparaat. Maak de kam en het knipelement schoon onder warm water. Schud het overtollige water eraf en laat de onderdelen volledig aan de lucht drogen. Maak het knipelement niet droog met een handdoek of een papieren doekje omdat dit schade kan veroorzaken.
Gebruik geen water met zeep of reinigingsmiddelen, aangezien dit het beschermende vetlaagje op het mesje kan verwijderen en de prestaties kan beïnvloeden.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerdere instructies voor het model dat u hebt.
Niet-wasbare groomers
Deze groomers hebben een symbool met een doorgekruiste kraan in de gebruiksaanwijzing of op de achterkant van het handvat. Deze apparaten kunnen niet met water worden afgespoeld. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u het apparaat gaat schoonmaken. Verwijder de trimkam en het knipelement van het apparaat. Maak het knipelement en de binnenkant van het apparaat schoon met het bijgeleverde schoonmaakborsteltje of een wattenstaafje.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerdere instructies voor het model dat u hebt.
