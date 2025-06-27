Volg de onderstaande tips om uw baard netjes, efficiënt en effectief te trimmen met de Philips-baardtrimmer of -groomer.
Hoe kan ik mijn baard trimmen met mijn Philips-product?
Stap 1: Het volledig trimmen van de baard
Als uw product wordt geleverd met een opzetbare huidbeschermende kam, kunt u uw huid beschermen terwijl u een glad trimresultaat creëert. De huidbeschermingskam is ontworpen voor een comfortabele, strakke look en volledige huidbescherming. De kam leidt de huid weg van de messen voor een glad en soepel trimresultaat.
Wanneer u voor de eerste keer trimt, kunt u beginnen met de kam met de maximale trimlengte of de hoogste lengtestand om vertrouwd te raken met het product.
Ga tegen de haargroeirichting in om overtollig haar te verwijderen. Herhaal dit met kortere trimstanden tot u tevreden bent met de lengte.
Stap 2: Definieer de halslijn
Voor de perfecte baardlijn plaatst u een vinger horizontaal net boven de adamsappel en trimt u een verticale streep onder deze lijn. Werk aan één kant naar buiten tot onder uw kaaklijn, keer vervolgens terug naar het midden en werk naar de andere kant. U hoeft deze stap niet te volgen als u liever stoppels hebt. Als u een volle baard trimt, is de neklijn belangrijk.
Stap 3: Een scheerbeurt na het baardtrimmen
Stap 4: Bepaal de baardlijn op uw wangen
Als u tevreden bent met een natuurlijke baardlijn, hoeft u er niets aan te doen. Ga voor een stoere, scherpere uitstraling met een rechte of enigszins afgeronde lijn tot onder uw bakkebaarden. U kunt de lijn op uw wang vormgeven door het knipelement loodrecht op de huid te houden en het met lichte druk omhoog of omlaag te bewegen. Hoe lager de baardlijn, hoe meer lengte u aan uw gezicht geeft.