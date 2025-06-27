Was en droog uw baard en gezicht. Als uw baardtrimmer of multigroomer is geleverd met meerdere opzetbare baardkammen, kunt u deze gebruiken voor de gewenste haarlengte. Het nummer op de kammen geeft de resterende haarlengte na het trimmen aan. Klik de juiste kam op het apparaat en u kunt beginnen met trimmen. Als uw apparaat wordt geleverd met een instelbare kam, stel dan eerst de juiste stand in.

Wanneer u voor de eerste keer trimt, kunt u beginnen met de kam met de maximale trimlengte of de hoogste lengtestand om vertrouwd te raken met het product.