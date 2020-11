Comfortabele kolfpositie door uniek design

Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt ervoor dat je melk direct van je borst in de fles of beker stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt in dat je comfortabel kunt zitten tijdens het kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te zorgen dat al je melk in de fles terechtkomt. Als je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens het kolven, helpt dat de melk makkelijker te laten stromen.