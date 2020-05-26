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  • Meer comfort en meer melk in minder tijd*
  • Meer comfort en meer melk in minder tijd*
  • Meer comfort en meer melk in minder tijd*
  • Meer comfort en meer melk in minder tijd*
  • Meer comfort en meer melk in minder tijd*
  • Meer comfort en meer melk in minder tijd*
  • Meer comfort en meer melk in minder tijd*
  • Meer comfort en meer melk in minder tijd*
  • Meer comfort en meer melk in minder tijd*
  • Meer comfort en meer melk in minder tijd*

Niet meer leverbaar

Philips AventDubbele elektrische borstkolf

SCF334/31

4.1
| (23) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan
Meer comfort en meer melk in minder tijd*
De Ultra Comfort dubbele borstkolf is ideaal als je weinig tijd hebt. Versnel het afkolven en ontspan terwijl het zachte massagekussen de toevoer stimuleert. De stille kolf is makkelijk in te stellen, te personaliseren, te gebruiken en schoon te maken.
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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

Dubbele elektrische borstkolf met massagekussen

Meer comfort en meer melk in minder tijd*

  • Kolf meer melk in minder tijd

  • Bevat zacht massagekussen

  • Reistas en 2 flessen

Comfortabele kolfpositie door uniek design

Comfortabele kolfpositie door uniek design

Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt ervoor dat je melk direct van je borst in de fles of beker stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt in dat je comfortabel kunt zitten tijdens het kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te zorgen dat al je melk in de fles terechtkomt. Als je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens het kolven, helpt dat de melk makkelijker te laten stromen.

Kies de instelling die effectief en aangenaam is voor jou

Wanneer de kolf is ingeschakeld, begint deze automatisch in de zachte stimulatiemodus om de melkafgifte op gang te brengen. Kies dan uit een van de 3 afkolvingsinstellingen om de melkafgifte voor jou aangenaam te laten verlopen.

Zacht massagekussen met massagepunten

Zacht massagekussen met massagepunten

De satijnzachte structuur van ons massagekussen voelt warm aan op de huid en zorgt voor een comfortabele en zachte stimulatie van je melkafgifte. Ons karakteristieke massagekussen imiteert het zuigen van je baby, voor een zachte stimulatie van de melkafgifte.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

23

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

2

26/05/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fine kolf

Ik heb geen ervaringen met andere kolf maar ik vind dit een prettige kolf. Mijn kleintje was 3 weken te vroeg geboren en kon nog niet zelf goed uit de borst drinken, dus vanaf dag 1 gestart met kolven. Sinds een aantal weken drinkt ze volledig uit de borst maar straks als ik weer moet werken is het makkelijk om te kunnen kolven zodat oppas haar een flesje kan geven. Enige wat ik “mis”, bij een concurrent heb je een kolf BH. Daarmee heb je je handen vrij tijdens het kolven. Dat zou me ook best makkelijke lijken eigenlijk.

Voordelen

Verschillende standen, makkelijk mee te nemen, niet zwaar, makkelijk opbergtasje, makkelijk in gebruik

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf

14/05/2018

Nederland

Nederland

Fijne comfortabele borstkolf

Ik heb de kolf nu 2 weken in gebruik. Het is een fijne kolf waarmee je in een ontspannen houding kan kolven. De siliconen schelpen zorgen ervoor dat je pijnloos kan kolven. Het in elkaar zetten luistert nauw anders werkt de kolf niet. Als hij niet goed in elkaar zit werkt hij niet en zuigt hij niet vacuüm. Helaas is kolf niet geluidloos, maar het geluid is niet dusdanig hard dat het storend is. Het design is (voor zover dat kan) mooi en strak. Alleen de snoertjes die aan de kolf zitten zijn net iets te kort.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf

13/05/2018

Nederland

Nederland

Fijn en handig in gebruik

Mooie compacte kolf. Zonder veel geluid. Ook fijn dat je iets achterover kan zitten en de melk niet terug loopt in de schelp.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 83% van de moeders die borstvoeding geven zijn het ermee eens dat de Philips Avent Comfort dubbele elektrische borstkolf comfortabel is tijdens gebruik — op basis van onafhankelijke thuistesten bij 81 moeders in de Verenigde Staten in augustus 2012.

  2. Meer melk: onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een verband kan zijn tussen comfort en melkproductie. Zie: www.philips.com/Avent

  3. BPA-vrije borstkolf: wordt alleen geassocieerd met de fles en andere onderdelen die in contact komen met moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011