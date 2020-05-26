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Niet meer leverbaar
Kolf meer melk in minder tijd
Bevat zacht massagekussen
Reistas en 2 flessen
Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt ervoor dat je melk direct van je borst in de fles of beker stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt in dat je comfortabel kunt zitten tijdens het kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te zorgen dat al je melk in de fles terechtkomt. Als je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens het kolven, helpt dat de melk makkelijker te laten stromen.
Wanneer de kolf is ingeschakeld, begint deze automatisch in de zachte stimulatiemodus om de melkafgifte op gang te brengen. Kies dan uit een van de 3 afkolvingsinstellingen om de melkafgifte voor jou aangenaam te laten verlopen.
De satijnzachte structuur van ons massagekussen voelt warm aan op de huid en zorgt voor een comfortabele en zachte stimulatie van je melkafgifte. Ons karakteristieke massagekussen imiteert het zuigen van je baby, voor een zachte stimulatie van de melkafgifte.
4.1
van 5
23
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
Wudy
26/05/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Fine kolf
Ik heb geen ervaringen met andere kolf maar ik vind dit een prettige kolf. Mijn kleintje was 3 weken te vroeg geboren en kon nog niet zelf goed uit de borst drinken, dus vanaf dag 1 gestart met kolven. Sinds een aantal weken drinkt ze volledig uit de borst maar straks als ik weer moet werken is het makkelijk om te kunnen kolven zodat oppas haar een flesje kan geven. Enige wat ik “mis”, bij een concurrent heb je een kolf BH. Daarmee heb je je handen vrij tijdens het kolven. Dat zou me ook best makkelijke lijken eigenlijk.
Voordelen
Verschillende standen, makkelijk mee te nemen, niet zwaar, makkelijk opbergtasje, makkelijk in gebruik
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf
Petra1234
14/05/2018
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne comfortabele borstkolf
Ik heb de kolf nu 2 weken in gebruik. Het is een fijne kolf waarmee je in een ontspannen houding kan kolven. De siliconen schelpen zorgen ervoor dat je pijnloos kan kolven. Het in elkaar zetten luistert nauw anders werkt de kolf niet. Als hij niet goed in elkaar zit werkt hij niet en zuigt hij niet vacuüm. Helaas is kolf niet geluidloos, maar het geluid is niet dusdanig hard dat het storend is. Het design is (voor zover dat kan) mooi en strak. Alleen de snoertjes die aan de kolf zitten zijn net iets te kort.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf
Nieke
13/05/2018
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijn en handig in gebruik
Mooie compacte kolf. Zonder veel geluid. Ook fijn dat je iets achterover kan zitten en de melk niet terug loopt in de schelp.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
83% van de moeders die borstvoeding geven zijn het ermee eens dat de Philips Avent Comfort dubbele elektrische borstkolf comfortabel is tijdens gebruik — op basis van onafhankelijke thuistesten bij 81 moeders in de Verenigde Staten in augustus 2012.
Meer melk: onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een verband kan zijn tussen comfort en melkproductie. Zie: www.philips.com/Avent
BPA-vrije borstkolf: wordt alleen geassocieerd met de fles en andere onderdelen die in contact komen met moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011