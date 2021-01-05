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Philips Avent SCF213/20 ultra soft pacifier
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF213/20
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Gebruiksaanwijzing
Alles (13)
Ik heb nieuws over fopspenen en BPA gelezen. Hoe controleren jullie dat Philips Avent-fopspenen BPA-vrij zijn?
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Waarom zijn Avent-spenen gemaakt van siliconen in plaats van latex?
Hoe kun je stoppen met Philips Avent-fopspenen
Hoe verwijder ik water uit een Philips Avent-fopspeen?
Speenclip