Waarom zijn Avent-spenen gemaakt van siliconen in plaats van latex?

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De voordelen van siliconen ten opzichte van latex:
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF087/02 , SCF349/55 , SCF091/42 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Ik heb nieuws over fopspenen en BPA gelezen. Hoe controleren jullie dat Philips Avent-fopspenen BPA-vrij zijn?
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
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Hoe kun je stoppen met Philips Avent-fopspenen
Hoe verwijder ik water uit een Philips Avent-fopspeen?