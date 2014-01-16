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SCF185/00
0m+
Dankzij de extra brede opening kan de speenclip gemakkelijk en met één hand vastgemaakt worden aan de kleertjes van je baby
De clip laat geen afdrukken achter op de kleertjes van je baby
Geschikt voor alle spenen met ring
3.8
van 5
4
Reviews & awards
Filie
16/01/2014
Deutschland
Geanu richtig
Unsere Kleine hat immer die Metallclips/Krokodilklemmen von anderen Ketten angeknabbert, was mir sehr miessfiel. Dann kam noch zusätzlich hinzu, dass sie in der lage war, sie zu öffnen. Mit den Aventclips bin ich sehr zufrieden. Das darauf Rumknabbern ist nicht ganz so schlimm wie auf den Metallclips, und auch die Klemme ist für so ne kleine Maus nicht zu öffnen. Sie ist super leicht in der Benutzung. Sowohl die Klemme ist überall wirklich fest zu machen, als auch die Schnalle sollte über jeden handelsüblichen Schnullerring zu schieben sein. In diesem Sinne, ein tolles Produkt, an dem es nichts zu mäkeln gibt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF185/00 Schnuller-Clip
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF185/00 Schnuller-Clip
Babypop
14/10/2014
United Kingdom
Fabulous
This clip is the best on the market. It's neat, small,sturdy strong, fabulous, and adult friendly! I love these, just hard to get hold of , in shops.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF185/00 Soother clip
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF185/00 Soother clip
Zagor Te-nej
08/09/2020
Sverige
Geverifieerde koper
Bra produkt användarvänligt
Bra produkt som uppfyller funktion. Enkel och lätt använd.
Voordelen
enkel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF185/00 Nappklämma
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF185/00 Nappklämma
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.