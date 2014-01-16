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  • Altijd de speen in de buurt
  • Altijd de speen in de buurt
  • Altijd de speen in de buurt
  • Altijd de speen in de buurt
  • Altijd de speen in de buurt
  • Altijd de speen in de buurt
  • Altijd de speen in de buurt
  • Altijd de speen in de buurt
  • Altijd de speen in de buurt
  • Altijd de speen in de buurt
  • Altijd de speen in de buurt
  • Altijd de speen in de buurt

Speenclip

SCF185/00

3.8
| (4) Reviews & awards
Altijd de speen in de buurt
Met de speenclip van Philips Avent blijft de speen schoon en in de buurt van je baby. De speenclip is ontworpen voor eenvoudige bevestiging en laat geen afdrukken achter op de kleertjes van je baby. Verkrijgbaar in drie hippe kleuren.
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Eenvoudig te bevestigen

Dankzij de extra brede opening kan de speenclip gemakkelijk en met één hand vastgemaakt worden aan de kleertjes van je baby

Geschikt voor alle kleertjes

De clip laat geen afdrukken achter op de kleertjes van je baby

Slank design

Geschikt voor alle spenen met ring

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

4

Reviews & awards

3
2

16/01/2014

Deutschland

Deutschland

Geanu richtig

Unsere Kleine hat immer die Metallclips/Krokodilklemmen von anderen Ketten angeknabbert, was mir sehr miessfiel. Dann kam noch zusätzlich hinzu, dass sie in der lage war, sie zu öffnen. Mit den Aventclips bin ich sehr zufrieden. Das darauf Rumknabbern ist nicht ganz so schlimm wie auf den Metallclips, und auch die Klemme ist für so ne kleine Maus nicht zu öffnen. Sie ist super leicht in der Benutzung. Sowohl die Klemme ist überall wirklich fest zu machen, als auch die Schnalle sollte über jeden handelsüblichen Schnullerring zu schieben sein. In diesem Sinne, ein tolles Produkt, an dem es nichts zu mäkeln gibt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF185/00 Schnuller-Clip

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF185/00 Schnuller-Clip

14/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous

This clip is the best on the market. It's neat, small,sturdy strong, fabulous, and adult friendly! I love these, just hard to get hold of , in shops.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF185/00 Soother clip

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF185/00 Soother clip

08/09/2020

Sverige

Sverige

Geverifieerde koper

Bra produkt användarvänligt

Bra produkt som uppfyller funktion. Enkel och lätt använd.

Voordelen

enkel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF185/00 Nappklämma

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF185/00 Nappklämma

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