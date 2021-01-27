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Philips Aventultra soft-fopspeen

SCF222/23

3

| (2) Reviews & awards

1 Prijs

De zachtste speen voor de gevoelige huid van je baby

De Philips Avent ultra soft-fopspeen is ideaal voor de gevoelige huid. Het superzachte* flexibele schildje volgt de rondingen van de wangen van je baby, voor minder huidvlekken, minder irritatie en meer comfort.

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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Flexibel schildje voor een comfortabele pasvorm

De zachtste speen voor de gevoelige huid van je baby

  • ultrazacht en flexibel

  • 6-18 maanden

  • Orthodontisch en BPA-vrij

  • 2 stuks

Zacht, flexibel schildje voor minder huidvlekken en minder irritatie

Zacht, flexibel schildje voor minder huidvlekken en minder irritatie

De gevoelige huid heeft extra verzorging nodig. Dankzij onze beschermingstechnologie volgt de speen de natuurlijke rondingen van je baby's gezichtje voor een comfortabele pasvorm. Zo krijgt je kleintje veel minder last van huidvlekken en irritatie.

Afgerond schildje voor extra comfort elke dag

Afgerond schildje voor extra comfort elke dag

Ons afgeronde schildje minimaliseert de druk voor meer comfort en is zacht voor de wangen.

Geliefd bij baby's wereldwijd*

Geliefd bij baby's wereldwijd*

Ongeveer 98% van de moeders gaf aan dat hun baby de Philips Avent ultra soft- en ultra air-fopspenen accepteert, toen we vroegen hoe hun kleintjes reageren op onze siliconenspenen met textuur.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van AWARD-961244

Recensies

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3.0

van 5

2

Reviews & awards

4
3
2

27/01/2021

Sverige

Sverige

Enda nappen som gillas

Tyvärr är detta enda nappen som fungerar hemma. Passar även bra för en 2-åring (numera 2,5 åring).

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF222/23 ultra soft-napp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF222/23 ultra soft-napp

09/07/2018

Sverige

Sverige

Dålig design

Dålig design.. den har inget ”skydd” upp mot näsan så överläppen lägger sig över kanten precis som när 0-6 nappen började bli för liten..

Deze review is gemaakt voor SCF222/23 ultra soft-napp

Deze review is gemaakt voor SCF222/23 ultra soft-napp

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Ontwikkeld in samenwerking met moeders en deskundigen uit de gezondheidszorg

  2. Volgens onderzoek uit 2016/2017 onder consumenten in de VS accepteert gemiddeld 98% van de baby's de Philips Avent-speen met structuur, die wordt gebruikt in onze ultra air- en ultra soft-fopspenen

  3. Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen

  4. Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd

  5. Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke ontwikkelingsfase

  6. 85% van de ondervraagde moeders vindt deze fopspeen zachter dan acht vergelijkbare modellen van andere toonaangevende merken. Onafhankelijk onderzoek, Verenigde Staten, februari 2017