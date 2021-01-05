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Philips ondersteuning
SCF222/23
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Ik heb nieuws over fopspenen en BPA gelezen. Hoe controleren jullie dat Philips Avent-fopspenen BPA-vrij zijn?
Waarom zijn Avent-spenen gemaakt van siliconen in plaats van latex?
Hoe moet ik mijn Philips Avent-fopspeen steriliseren?
Is mijn Philips Avent-product BPA- en BPS-vrij?
Wat zijn de verschillen tussen de Philips Avent-fopspenen?
Hoe kun je stoppen met Philips Avent-fopspenen
Hoe verwijder ik water uit een Philips Avent-fopspeen?
Hoe lang kan ik een Philips Avent-fopspeen gebruiken?
Zijn de leeftijdsrichtlijnen van Philips Avent belangrijk?
Hoe controleer ik of mijn Philips Avent-fopspeen veilig is?
Hoe moet ik mijn Philips Avent-fopspeen schoonmaken?
Zijn Philips Avent-fopspenen veilig voor een gezonde ontwikkeling van de mond?
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product