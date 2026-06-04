Zijn Philips Avent-fopspenen veilig voor een gezonde ontwikkeling van de mond?

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Ja, alle Philips Avent-fopspenen zijn veilig.
Onze fopspenen zijn zacht en de kleine speen kan gemakkelijk worden platgedrukt. Deze past zich aan de tong en het gehemelte van je baby aan. De vorm van de fopspeen verdeelt de druk gelijkmatig over de kaak, de tanden en het tandvlees van je baby.
Alle Philips Avent-fopspenen zijn onafhankelijk gecertificeerd door de Oral Health Foundation.
De Oral Health Foundation beoordeelt mondverzorgingsproducten voor consumenten om te waarborgen dat de beweringen van fabrikanten klinisch onderbouwd zijn en niet overdreven. Meer informatie vind je hier.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF094/02 , SCF094/03 , SCF094/04 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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