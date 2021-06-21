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Philips AventClassic-fopspeen

SCF169/33

4.5

| (129) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan

Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby

Je baby voelt zich de hele dag getroost en tevreden met de Philips Avent Classic-fopspeen. Onze orthodontische, samenknijpbare speen is verkrijgbaar in verschillende kleuren en is ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond.

Bekijk alle voordelen
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Fopspeen met kleurrijke ontwerpen

Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby

  • Voor essentieel comfort

  • 0-6 maanden

  • Orthodontisch en BPA-vrij

  • 2 stuks

9 van de 10 baby's accepteren onze fopspenen*

9 van de 10 baby's accepteren onze fopspenen*

Baby's weten wat ze fijn vinden. We vroegen moeders hoe hun kleintjes reageren op Philips Avent-spenen en 9 van de 10 Baby's accepteren onze fopspenen.*

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.

Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk

Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk

Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.5

van 5

129

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

21/06/2021

Nederland

Nederland

Heel fijn

Mijn dochter weigerd alle andere speentjes. Makkelijk schoon te maken, handig dat er een speekoort of doekje aan kan doen.

Voordelen

mooi dat de klueren niet zo vel zijn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF170/18 Classic-fopspeen

Datum gebruik 2021-02-21

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF170/18 Classic-fopspeen

Datum gebruik 2021-02-21

10/06/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Leuk en fijn speen

Mijn baby boy vindt het speen heerlijk. Het is een fijn grote speen die je makkelijk kan vastpakken en aan jou kind geven.

Voordelen

Lekker groot

Nadelen

Alleen tijdens het bestellen, kan je geen kleuren van de spenen kiezen dus mijn baby boy loopt nu met een roze speen. Is niet erg maar ik had de blauwe graag gewild.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF169/33 Classic-fopspeen

Datum gebruik 2019-05-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF169/33 Classic-fopspeen

Datum gebruik 2019-05-10

27/02/2020

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Geverifieerde koper

Goede speen, de kleine komt heerlijk tot rust

[Employee of philipsglobal] Sinds we deze speen hebben gebruiken we de andere speen niet meer. Deze speen geen rust en met de kleine zuigkracht kan hij deze goed in zijn mond onder controle houden. De vorige speen floepte er telkens uit. Goed aanrader! Zodra de speen erin gaat in bed zakt hij meestal zo weer in slaap snachts

Voordelen

Kan goed worden vast gepakt, geeft rust

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF170/18 Classic-fopspeen

Datum gebruik 2019-01-26

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF170/18 Classic-fopspeen

Datum gebruik 2019-01-26

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd

  2. Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen

  3. Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke ontwikkelingsfase

  4. Online getest onder 100 moeders, Verenigd Koninkrijk 2012

  5. Fabrikant van het jaar 2014