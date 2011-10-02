Na 3 dagen proberen lukte het mijn dochter nog niet goed om 'aan te happen'. Het schijnt dat ik vlakke tepels heb. Van de kraamverzorgster kreeg ik een tepelhoedje, en mijn dochter begon meteen goed te drinken! Wat een opluchting! Na een week heb ik geprobeerd weer zonder hoedje te voeden, maar ik kreeg veel last van tepelkloven. Na twee week pijnlijke tepels (het is dus niet zo dat ik geen doorzetter ben) heb ik de tepelhoedjes toch weer uit de kast gepakt, en sinds die tijd had ik geen last meer van kloven. Uiteindelijk heb ik mijn dochter tot haar eerste verjaardag borstvoeding gegeven, en heb ik het gehele jaar de tepelhoedjes gebruikt. Mijn dochter dronk prima door de tepelhoedjes en ik heb nooit een reden gezien om te stoppen met het gebruik ervan. Ze lag toch dicht tegen me aan, en ik heb nooit gemerkt dat ze minder "kracht" had tijdens het drinken door de tepelbeschermer. Ook kon ze mijn borst goed leeg drinken en hoefde ik nooit na te kolven. Bij een tweede kindje zou ik dit product zeker weer gebruiken. Prima product, en mijns inziens geen enkele reden om dit niet te proberen als de borstvoeding niet goed lukt of pijnlijk is.