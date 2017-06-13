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Wasbaar
Absorberende vulling voert vocht af en slaat dit op.
Antisliptape om het kompres op zijn plaats te houden.
Ontwikkeld in samenwerking met een verloskundige en lactatieconsulent die moeders al 20 jaar bij borstvoeding ondersteunt.
2.3
van 5
30
Reviews & awards
Zweifachmami
13/06/2017
Suisse
Viel besser als einweg Stilleinlagen
Die Stilleinlagen verrutschen nicht und fassen etwa gleich viel Milch wie einweg Stilleinlagen. Man kann sie einfach in die Waschmaschine tun und somit sind sie viel umweltfreundlicher als einweg Einlagen. Wenn man länger stillt, ist das einiges an Abfall und auch definitiv teurer. Deshalb lieber gleich in diese Stilleinlagen investieren und dann hat man Ruhe :) Habe sie bei meinem ersten Kind 16mt benutzt und werde mir jetzt für das zweite Kind noch ein paar mehr holen.
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Deze review is gemaakt voor SCF155 Stilleinlagen
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Deze review is gemaakt voor SCF155 Stilleinlagen
Rico
19/09/2019
Portugal
A melhor opção
Com saco de lavagem para ir a máquina de lavar e tudo! Ou seja. Menos lixo, mais ecológico, e ainda assim, confortáveis e absorventes!
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Deze review is gemaakt voor SCF155 Discos de amamentação
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Deze review is gemaakt voor SCF155 Discos de amamentação
Jaana123
14/11/2018
Suomi
Tämä tuote toimii kuten pitää
Todella hyödylliset imettävälle äidille! Hieman ehkä näkyvät liivien ja paidan läpi, mutta imevät maidon hyvin. Ostan uudestaankin, jos tulee vielä tarvetta imettää.
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Deze review is gemaakt voor SCF155 Liivinsuojat
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Deze review is gemaakt voor SCF155 Liivinsuojat
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.