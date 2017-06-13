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Philips AventBorstkompressen

SCF155

2.3
| (30) Reviews & awards
Comfort en zelfvertrouwen
Deze wasbare Philips Avent-borstkompressen SCF155/06 zijn gevoerd met zachte, gekamde katoen voor een prettig gevoel tegen de huid, en hebben van binnen een absorberende laag die het vocht opneemt en naar de lekvrije kern transporteert.
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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

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Extra zachte en absorberende borstkompressen

Comfort en zelfvertrouwen

  • Wasbaar

Extra zacht en absorberend

Absorberende vulling voert vocht af en slaat dit op.

Met antisliptape

Antisliptape om het kompres op zijn plaats te houden.

Ontwikkeld in samenwerking met een borstvoedingsdeskundige

Ontwikkeld in samenwerking met een verloskundige en lactatieconsulent die moeders al 20 jaar bij borstvoeding ondersteunt.

Technische specificaties

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Recensies

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2.3

van 5

30

Reviews & awards

13/06/2017

Suisse

Suisse

Viel besser als einweg Stilleinlagen

Die Stilleinlagen verrutschen nicht und fassen etwa gleich viel Milch wie einweg Stilleinlagen. Man kann sie einfach in die Waschmaschine tun und somit sind sie viel umweltfreundlicher als einweg Einlagen. Wenn man länger stillt, ist das einiges an Abfall und auch definitiv teurer. Deshalb lieber gleich in diese Stilleinlagen investieren und dann hat man Ruhe :) Habe sie bei meinem ersten Kind 16mt benutzt und werde mir jetzt für das zweite Kind noch ein paar mehr holen.

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Deze review is gemaakt voor SCF155 Stilleinlagen

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Deze review is gemaakt voor SCF155 Stilleinlagen

19/09/2019

Portugal

Portugal

A melhor opção

Com saco de lavagem para ir a máquina de lavar e tudo! Ou seja. Menos lixo, mais ecológico, e ainda assim, confortáveis e absorventes!

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Deze review is gemaakt voor SCF155 Discos de amamentação

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Deze review is gemaakt voor SCF155 Discos de amamentação

14/11/2018

Suomi

Suomi

Tämä tuote toimii kuten pitää

Todella hyödylliset imettävälle äidille! Hieman ehkä näkyvät liivien ja paidan läpi, mutta imevät maidon hyvin. Ostan uudestaankin, jos tulee vielä tarvetta imettää.

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Deze review is gemaakt voor SCF155 Liivinsuojat

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Deze review is gemaakt voor SCF155 Liivinsuojat

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 