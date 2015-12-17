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Niet meer leverbaar
Diepe reiniging van de poriën
Voor dagelijks gebruik
Elke 3 maanden vervangen
Eenvoudig te vervangen
Opzetborstel voor intensieve reiniging vermindert en voorkomt zichtbare poriën en mee-eters. De opzetborstel heeft een unieke combinatie van dikkere en dunnere borstelharen. De dunne borstelharen bereiken de poriën en reinigen deze grondig, terwijl de dikke borstelharen vuil wegvegen. Voorkomt en vermindert de zichtbaarheid van de poriën voor 9 van de 10 vrouwen.*
Reinigen met VisaPure betekent dat u meer make-upresten en doffe en dode huidcellen verwijdert. Dankzij de diepe reiniging, worden uw favoriete huidverzorgingsproducten zoals crèmes, serums en essences beter opgenomen door de huid.
Alle VisaPure-borstels zijn uitgerust met unieke 5-in-1-borstelhaartechnologie. Elke borstelhaar is twee keer gepolijst om soepel over uw huid te glijden. VisaPure-borstelharen zijn exra lang voor absoluut comfort voor uw huid. Visa-Pure-borstelharen zijn tot 3 keer kleiner dan uw poriën om optimaal te kunnen werken, en dichte borstels bereiken meer poriën in één behandeling om te zorgen voor een zacht, luxueus gevoel. Het materiaal van de borstelharen is speciaal geselecteerd en is waterbestendig.
4.6
van 5
94
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Wordsofflowers
17/12/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Perfect
Perfect voor de gevoelige huid. Ik kies altijd dit borsteltje omdat t zo goed bevalt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid
Ikke22
07/01/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Dit product doet het prima echt zoals beschreven! Geen onzin aankoop.
Ik ben er erg blij mee, het doet goed zijn werk. Een super aankoop.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel
Gill1
07/01/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Dit product doet het prima echt zoals beschreven! Geen onzin aankoop.
Ik ben er erg blij mee, het doet goed zijn werk. Een super aankoop.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel
Op basis van een test met de opzetborstel voor intensieve reiniging in Korea (2014)