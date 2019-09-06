De naam: Philips VisaPure Essential Basic zegt het al. ''Basic'': een gemakkelijk in gebruik te nemen gezichtsreinigingsapparaat. Niet te veel poes pas: maar één knop, één stand, om een heerlijke schone en zachte huid te creëren. Ik gebruik dit product nu ongeveer 1,5 week en mijn huid voelt heerlijk zacht aan. Maar wat mij vooral is opgevallen is dat mijn poriën egaal en minder wijd zijn geworden. Het borsteltje draait niet te hard en niet te langzaam, waardoor ik het gevoel heb een heerlijke gezichtsmassage te hebben gehad na gebruik van de Philips VisaPure. Het enige wat ik mis is een betere grip bij de plaatsen waar je het product vasthoudt. Het design is namelijk erg glad en als ik gebruik maak van een reiningsgel heb ik de kans dat het apparaat uit mijn handen glipt. Daarom zou van die siliconen ribbeltjes op de rug van de borstel een goed idee zijn denk ik. Al met al is het product aan te raden aan iedereen die gewoon een makkelijk in gebruik te nemen gezichtsreinigingsapparaat wilt met niet teveel diverse instellingen en standen, maar die wel zijn/haar gezicht optimaal reinigt en verzacht. Ik kan in iedergeval niet meer zonder!