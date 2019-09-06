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Niet meer leverbaar
Effectieve reiniging voor huid die neigt naar onzuiverheden
VisaPure tegen onzuiverheden bestrijdt de twee oorzaken van onzuiverheden en biedt zodoende betere resultaten dan reiniging met de hand: het maakt de huid minder vet en verwijdert dode huidcellen die de poriën kunnen verstoppen.
DualMotion-technologie
Reiniging
2 opzetborstels tegen onzuiverheden
2 intensiteitsstanden
De VisaPure-borstel tegen onzuiverheden heeft lang, dunne borstelharen die poriën beter kunnen bereiken en overmatig talg en dode huidcellen verwijderen die ervoor kunnen zorgen dat uw poriën verstopt raken.
Bij het ontwikkelen van de borstel tegen onzuiverheden wilden we het effect van slechte bacteriën verminderen. Daarom werkten we nauw samen met geroemde dermatologen en bacterie-experts. Samen hebben we een borstel ontwikkeld die zeer weinig water absorbeert zodat deze snel opdroogt en daardoor de ontwikkeling van bacteriën belemmert.
Bij de ontwikkelingsfase van de borstel tegen onzuiverheden waren meerdere artsen en dermatologen betrokken zodat er volledig rekening zou worden gehouden met de behoeften van de huid die neigt naar onzuiverheden.
4.5
van 5
1879
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Braaksma
06/09/2019
Nederland
Geverifieerde koper
Heerlijk zachte huid
Erg tevreden met de gezichtsreiniger, zachte en schone huid na gebruik zee aan te bevelen!
Voordelen
gebruiksgemak
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential SC5275/14 Gezichtsreinigingsapparaat
Datum gebruik 2018-09-06
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential SC5275/14 Gezichtsreinigingsapparaat
Datum gebruik 2018-09-06
Vrolijk
01/08/2019
Nederland
Geverifieerde koper
Het gebruiksgemak is uitstek en het werkt zeer ontspannend
Het kan onder de douche gebruikt worden. Ik begin altijd met het gebruik van dit apparaat. Het effect is meteen voelbaar. Ik zou het apparaat niet meer kunnen missen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential BSC200/01 Basic gezichtsreinigingsapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential BSC200/01 Basic gezichtsreinigingsapparaat
Santa
02/09/2018
Nederland
Geweldig product
Geweldig product voor gezichtsreiniging. Goed geborstelde grote poriën en vermindert gezichtshuidproblemen in de eerste week van gebruik.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential SC5275/14 Gezichtsreinigingsapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential SC5275/14 Gezichtsreinigingsapparaat