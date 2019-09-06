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Niet meer leverbaar
Een schone, zachte en stralende huid
Philips VisaPure Essential is een nieuwe technologie die uw dagelijkse gezichtsverzorging een nieuwe dimensie geeft, zonder extra inspanning. Zachte reiniging voor een schone, zachte en stralende huid.
DualMotion-technologie
Reiniging
1 reinigingsborstel
1 intensiteitsstand
Philips VisaPure Essential is een nieuwe technologie die uw dagelijkse huidreiniging een nieuwe dimensie geeft, zonder extra inspanning. Zachte reiniging voor een schone, zachte en stralende huid.
De borstel roteert en vibreert. De verticale pulserende beweging maakt onzuiverheden zoals stof, dode huidcellen en make-upresten zachtjes los. De roterende beweging veegt de onzuiverheden weg en reinigt de huid diep. De gecoördineerde bewegingen van de borstelharen zorgen voor een grondige en aangename reiniging.
Het gezicht kan worden verdeeld in verschillende zones. De intelligente huidzonetimer laat u door middel van een korte pauze weten wanneer het tijd is om naar de volgende huidzone te gaan. Het apparaat stopt automatisch na een volledig gezichtsprogramma. De reinigingsprogramma duurt 1 minuut.
Prijzen
4.5
van 5
1879
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Braaksma
06/09/2019
Nederland
Geverifieerde koper
Heerlijk zachte huid
Erg tevreden met de gezichtsreiniger, zachte en schone huid na gebruik zee aan te bevelen!
Voordelen
gebruiksgemak
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential SC5275/14 Gezichtsreinigingsapparaat
Datum gebruik 2018-09-06
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential SC5275/14 Gezichtsreinigingsapparaat
Datum gebruik 2018-09-06
Vrolijk
01/08/2019
Nederland
Geverifieerde koper
Het gebruiksgemak is uitstek en het werkt zeer ontspannend
Het kan onder de douche gebruikt worden. Ik begin altijd met het gebruik van dit apparaat. Het effect is meteen voelbaar. Ik zou het apparaat niet meer kunnen missen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential BSC200/01 Basic gezichtsreinigingsapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential BSC200/01 Basic gezichtsreinigingsapparaat
Santa
02/09/2018
Nederland
Geweldig product
Geweldig product voor gezichtsreiniging. Goed geborstelde grote poriën en vermindert gezichtshuidproblemen in de eerste week van gebruik.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential SC5275/14 Gezichtsreinigingsapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential SC5275/14 Gezichtsreinigingsapparaat
10x effectiever dan reinigen met de hand maar net zo zacht. Vergeleken met het handmatig verwijderen van make-up.