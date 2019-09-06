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Niet meer leverbaar

VisaPure EssentialGezichtsreinigingsapparaat

SC5275/10

4.5

| (1879) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan

1 Prijs

Een schone, zachte en stralende huid

Philips VisaPure Essential is een nieuwe technologie die uw dagelijkse gezichtsverzorging een nieuwe dimensie geeft, zonder extra inspanning. Zachte reiniging voor een schone, zachte en stralende huid.

Bekijk alle voordelen

10 keer betere reiniging*

Een schone, zachte en stralende huid

  • DualMotion-technologie

  • Reiniging

  • 2 reinigingsborstels, etui

  • 2 intensiteitsstanden

10x betere reiniging voor schone en zachte huid

10x betere reiniging voor schone en zachte huid

Philips VisaPure Essential is een nieuwe technologie die uw dagelijkse huidreiniging een nieuwe dimensie geeft, zonder extra inspanning. Zachte reiniging voor een schone, zachte en stralende huid.

Unieke combinatie van rotatie en vibratie

Unieke combinatie van rotatie en vibratie

De borstel roteert en vibreert. De verticale pulserende beweging maakt onzuiverheden zoals stof, dode huidcellen en make-upresten zachtjes los. De roterende beweging veegt de onzuiverheden weg en reinigt de huid diep. De gecoördineerde bewegingen van de borstelharen zorgen voor een grondige en aangename reiniging.

Programma van 1 minuut (timer) voor het volledige gezicht.

Programma van 1 minuut (timer) voor het volledige gezicht.

Het gezicht kan worden verdeeld in verschillende zones. De intelligente huidzonetimer laat u door middel van een korte pauze weten wanneer het tijd is om naar de volgende huidzone te gaan. Het apparaat stopt automatisch na een volledig gezichtsprogramma. De reinigingsprogramma duurt 1 minuut.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Afbeelding van AWARD-961301

Recensies

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4.5

van 5

1879

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

06/09/2019

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Heerlijk zachte huid

Erg tevreden met de gezichtsreiniger, zachte en schone huid na gebruik zee aan te bevelen!

Voordelen

gebruiksgemak

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential SC5275/14 Gezichtsreinigingsapparaat

Datum gebruik 2018-09-06

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential SC5275/14 Gezichtsreinigingsapparaat

Datum gebruik 2018-09-06

01/08/2019

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Het gebruiksgemak is uitstek en het werkt zeer ontspannend

Het kan onder de douche gebruikt worden. Ik begin altijd met het gebruik van dit apparaat. Het effect is meteen voelbaar. Ik zou het apparaat niet meer kunnen missen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential BSC200/01 Basic gezichtsreinigingsapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential BSC200/01 Basic gezichtsreinigingsapparaat

02/09/2018

Nederland

Nederland

Geweldig product

Geweldig product voor gezichtsreiniging. Goed geborstelde grote poriën en vermindert gezichtshuidproblemen in de eerste week van gebruik.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential SC5275/14 Gezichtsreinigingsapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential SC5275/14 Gezichtsreinigingsapparaat

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Voorwaarden

  1. 10x effectiever dan reinigen met de hand maar net zo zacht. Vergeleken met het handmatig verwijderen van make-up.