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Niet meer leverbaar
Voor gevoelige en droge huid
Voor dagelijks gebruik
Elke 3 maanden vervangen
Eenvoudig te vervangen
De borstel heeft ultrazachte borstelharen voor een extra zachte reiniging met minder huidirritatie. De borstelharen zijn dun, langer* en flexibeler, wat zorgt voor minder wrijving op de huid en een glad resultaat. De uiteinden van de borstelharen zijn twee keer gepolijst, zodat ze soepeler over de huid glijden. Zo krijgt u eenvoudig een schone en gezonde huid.
Reinigen met VisaPure betekent dat u meer make-upresten en doffe en dode huidcellen verwijdert. Dankzij de diepe reiniging, worden uw favoriete huidverzorgingsproducten zoals crèmes, serums en essences beter opgenomen door de huid.
Alle VisaPure-borstels zijn uitgerust met unieke 5-in-1-borstelhaartechnologie. Elke borstelhaar is twee keer gepolijst om soepel over uw huid te glijden. VisaPure-borstelharen zijn exra lang voor absoluut comfort voor uw huid. Visa-Pure-borstelharen zijn tot 3 keer kleiner dan uw poriën om optimaal te kunnen werken, en dichte borstels bereiken meer poriën in één behandeling om te zorgen voor een zacht, luxueus gevoel. Het materiaal van de borstelharen is speciaal geselecteerd en is waterbestendig.
4.6
van 5
94
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Wordsofflowers
17/12/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Perfect
Perfect voor de gevoelige huid. Ik kies altijd dit borsteltje omdat t zo goed bevalt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid
Gill1
07/01/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Dit product doet het prima echt zoals beschreven! Geen onzin aankoop.
Ik ben er erg blij mee, het doet goed zijn werk. Een super aankoop.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel
Ikke22
07/01/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Dit product doet het prima echt zoals beschreven! Geen onzin aankoop.
Ik ben er erg blij mee, het doet goed zijn werk. Een super aankoop.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel
In vergelijking met de opzetborstel voor intensieve reiniging