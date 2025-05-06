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Shaver series 5000 S5550/44 Wet and dry electric shaver
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
S5550/44
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Wat betekenen symbolen op mijn Philips-scheerapparaat?
Kan ik de batterij van mijn Philips-scheerapparaat vervangen?
Welk soort schuim of gel kan ik gebruiken in combinatie met mijn Philips-scheerapparaat?
Kan ik mijn Philips-scheerapparaat na iedere scheerbeurt opladen?
Wat betekenen de symbolen op mijn Philips-scheerapparaat uit de 5000-serie?
Scheerhoofdhouder
ShaversBorstelbehuizing
Shaver series 5000Beschermkap
Shaver series 5000& 6000 Neus- en oortrimmer
ShaverPrecisietrimmer
ShaversReinigingsborstel
Reinigingsspray voor scheerhoofden
Verstelbare baardstyler RQ111
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