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Shaver series 5000 S5360/06 Wet and dry electric shaver

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Shaver series 5000 S5360/06 Wet and dry electric shaver

S5360/06

Shaver series 5000 S5360/06 Wet and dry electric shaver

Niet meer leverbaar

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Eco-paspoort - English (US)

  • PDF bestand, 143.8 kB
  • 20 April 2022

Gebruikershandleiding

  • PDF bestand, 7.2 MB
  • 6 May 2025

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