Lumea is veilig en zacht genoeg om de gehele bikinilijn te behandelen. Dus als je een ‘Brazilian’ of een ‘Hollywood’ (alleen een streepje of helemaal geen haar) wil, is dat geen probleem. We adviseren je een lagere stand te gebruiken op gebieden die donkerder en gepigmenteerder zijn. Voor gevoelige delen van de schaamstreek kan je een lagere stand gebruiken op basis van wat je als prettig ervaart. De reden voor de lagere stand is dat deze gebieden gevoeliger zijn voor IPL / minder aangenaam voelen als je IPL gebruikt. Gebruik Lumea nooit op binnenste schaamlippen, vagina en anus.