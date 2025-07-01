Wat zijn de verschillen tussen de Philips Lumea-opzetstukken?

Het gezichtsopzetstuk heeft een klein, plat ontwerp en de kleinste venstergrootte voor een nauwkeurige behandeling onder de jukbeenderen. Het heeft ook een extra geïntegreerde rood filter voor behandeling van het gezicht onder de jukbeenderen.

Opmerking: gebruik de Lumea niet op de hals en het gezicht van mannen. De haren in deze gebieden hebben andere eigenschappen.