Heel tevreden ben ik tot nu toe met de Phillips lumea advanced. Al na de 1e keer merkte ik een groot verschil in teruggroei van haren. Ik heb het op mijn benen gebruikt. Ik werk in 4 delen. Na elk deel moet de lumea afkoelen. Maar als ik hem dan 5 a 10 minuten uitzet. Kan ik door naar het volgende deel. Dus ik heb 2x onderbenen en 2x bovenbenen. Op een gegeven moment wordt de flits echt heet. Ik gebruik boegembalsem als nabehandeling. De eerste keer had ik een iets verbrande huid, maar dat trok na de boegembalsem na een uur weg. Dus dat is ook echt een aanrader! Nu de 2e keer behandeld. Zeer tevreden!! Ik kan niet wachten tot over 2 weken.