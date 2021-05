Als de Philips Sonicare ExpertClean op de oplader is geplaatst, knippert het batterijlampje groen op basis van het huidige batterijniveau: * Als 1 LED-lampje knippert: Batterij is bijna leeg * Als 2 LED-lampjes knipperen: Batterij is halfvol * Als 3 LED-lampjes knipperen: Batterij is vol. Als de Philips Sonicare ExpertClean niet in de oplader zit, geven de batterijlampjes aan de onderzijde van het handvat het batterijniveau aan: * Als 3 lampjes ononderbroken groen branden: Batterij is vol * Als 2 lampjes ononderbroken groen branden: Batterij is halfvol * Als 1 lampje ononderbroken groen brandt: Batterij is bijna leeg * Als 1 lampje oranje knippert en u 5 piepjes hoort: De batterij is leeg