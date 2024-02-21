Wat voor voedsel kan ik maken in mijn Philips Airfryer?

Met uw Philips Airfryer kunt u frituren, roosteren, grillen, bakken, roosteren, en meer. Voor maximaal gemak kunt u bevroren voedsel bereiden en het voedsel dat u al hebt bereid opnieuw opwarmen. Lees de onderstaande informatie voor meer informatie:



Vlees- en visgerechten: Kip, rundvlees, vis en de meeste andere etenswaren die gewoonlijk worden gebraden, gegrild of geroosterd, smaken heerlijk wanneer deze worden bereid in de Philips Airfryer. U kunt ook gepaneerde etenswaren bereiden in uw Philips Airfryer, door een beetje olie aan de zelfgemaakte paneerlaag toe te voegen.



Groenten: Alle groenten die kunnen worden gegrild (zoals courgette, maïskolven en paprika), kunt u ook bereiden in de Philips Airfryer.



Bevroren voedsel:: Bevroren snacks kunnen zonder aanpassingen in uw Philips Airfryer worden bereid. U hoeft diepvriesproducten niet te ontdooien voordat u ze gebruikt in het apparaat. Diepvriesproducten vereisen een iets langere bereidingstijd, maar dit heeft geen invloed op het eindresultaat. Met de temperatuurregeling kunt u de beste instelling voor elk gerecht kiezen.



Gebakjes: U kunt cakes, taartjes, muffins, brood of zelfgemaakte pizza's bereiden in uw Philips Airfryer.



Let op:

Stoofschotels,zoals lasagne, kunnen worden bereid met een bakschaal die in de mand van de Airfryer past.

Restjes,zoals pizzasneetjes of broodjes van de dag ervoor, kunnen perfect worden opgewarmd en worden weer krokant.