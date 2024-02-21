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Philips-ondersteuning

Wat voor voedsel kan ik maken in mijn Philips Airfryer?

Uw Philips Airfryer is een veelzijdig kookapparaat waarmee u een grote verscheidenheid aan ingrediënten en smakelijke gerechten kunt bereiden. Lees het onderstaande artikel om te weten te komen welke soorten voedsel u kunt bereiden met uw Philips Airfryer.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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