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Philips-ondersteuning

Hoe en wanneer kan ik olie gebruiken in mijn Philips Airfryer?

Hoewel uw Philips Airfryer geen olie nodig heeft om het voedsel te bereiden en te frituren, kunt u, door direct tijdens het bereiden olie toe te voegen aan verse ingrediënten, zoals vers geschilde aardappelen of kip, een krokante laag vormen en de algehele smaak van uw gerecht verbeteren.
Opmerking: giet nooit olie in de pan van de Airfryer.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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