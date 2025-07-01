Philips-ondersteuning Hoe en wanneer kan ik olie gebruiken in mijn Philips Airfryer?

Hoewel uw Philips Airfryer geen olie nodig heeft om het voedsel te bereiden en te frituren, kunt u, door direct tijdens het bereiden olie toe te voegen aan verse ingrediënten, zoals vers geschilde aardappelen of kip, een krokante laag vormen en de algehele smaak van uw gerecht verbeteren.

Opmerking: giet nooit olie in de pan van de Airfryer.

Welk type olie kan worden gebruikt? U kunt elke soort olie voor grillen, bakken, braden of frituren gebruiken in uw Philips Airfryer. Daarnaast kunt u ook dierlijke vetten gebruiken.



Let op: Voeg alleen olie toe aan de etenswaren en niet rechtstreeks in de pan van uw Airfryer.

Voorgefrituurde etenswaren zoals diepvriesfrites, kipnuggets, loempia's, enz. hebben geen extra olie nodig.

Gebruik geen koudgeperste olie omdat deze verbrandt bij een hoge temperatuur. Olie aan verse aardappelgerechten (zoals frites) toevoegen: Schil de aardappelen en snijd ze in de gewenste vorm. Laat de aardappelen ten minste 30 minuten weken in een kom met water. Haal ze vervolgens uit de kom en droog ze met keukenpapier. Giet een halve eetlepel olie in een kom. Voeg de aardappelen toe aan de kom en schep de aardappelen om tot ze bedekt zijn met olie. Doe de aardappelen met keukengerei of met uw handen in het mandje van de Airfryer.

Olie aan grotere etenswaren (zoals drumsticks of vlees) toevoegen: Dep de buitenkant van de etenswaren eventueel droog met keukenpapier. Breng met een kwastje een dunne laag olie aan op de etenswaren of gebruik een oliespray. Breng slechts 1 laag aan. Als u te veel olie gebruikt, drupt deze in de pan van de Airfryer tijdens het heteluchtfrituren.

Olie aan zelfgemaakte gepaneerde gerechten toevoegen:

meng een beetje olie door uw paneermeel voordat u het voedsel gaat paneren of spuit/strijk daarna wat olie op de laag paneermeel.



Tip: U kunt vlees of gevogelte ook marineren in plaats van olie op de buitenkant te smeren.





Hebben de bovenstaande oplossingen het probleem opgelost? Neem anders contact met ons op voor meer assistentie. meng een beetje olie door uw paneermeel voordat u het voedsel gaat paneren of spuit/strijk daarna wat olie op de laag paneermeel.: U kunt vlees of gevogelte ook marineren in plaats van olie op de buitenkant te smeren.Hebben de bovenstaande oplossingen het probleem opgelost? Neem anders contact met ons op voor meer assistentie.