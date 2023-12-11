Welke bakvorm kan ik gebruiken in mijn Philips Airfryer?
Lees het onderstaande artikel voor meer informatie over welke bakaccessoires bij uw Airfryer passen.
U kunt ovenvaste schalen en vormen gebruiken in de Philips Airfryer. Deze kunnen zijn gemaakt van glas, keramiek, metaal of siliconen. U kunt ook siliconen of papieren cakevormpjes of bakvormen gebruiken om cakejes, muffins of kleine ovengerechten te bereiden.
De volgende Philips-baksets zijn beschikbaar voor uw Airfryer (zie ook de overzichtsafbeelding):
HD9956 gezinsformaat bakset voor Airfryer maat XXL Combi Modellen: HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9875 en HD9880
Rondom de bakvorm moet wat ruimte vrij blijven wanneer u de bakvorm in de mand plaatst, zodat de lucht rond de vorm kan stromen.
Plaats de bakvorm altijd in de mand.
Plaats de bakvorm nooit rechtstreeks in de pan, anders blokkeert u de luchtstroom in de pan en wordt alleen de bovenkant van het voedsel verwarmd.
Draag altijd ovenhandschoenen wanneer u schalen of bakvormen beetpakt. De schalen en bakvormen en de mand van de Philips Airfryer worden heet.
Hieronder vindt u de maximale afmetingen voor bakschalen en -vormen die in uw Airfryer kunnen worden gebruikt (zie ook de overzichtsafbeelding):
Airfryer maat L (compact) Modellen: HD9200, HD9216 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749 Maximale afmetingen: 17 x 16 cm (6,7 x 6,3”) bij de buitenranden Maximale doorsnede: 16 cm (6,3") Maximale hoogte: 6 cm (2,4")
Airfryer maat XL met venster Model: HD9257 Maximale afmetingen: 19 x 18 cm (7,5 x 7,1”) bij de buitenranden Maximale doorsnede: 18 cm (7,1") Maximale hoogte: 7 cm (2,8")
Airfryer maat XL Modellen: HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280 Maximale afmetingen: 20 x 19 cm (7,8 x 7,5”) bij de buitenranden Maximaal 19 cm (7,5”) in doorsnede Maximale hoogte: 7 cm (2,8")
Airfryer maat XXL Modellen: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870 Maximale afmetingen: 21 x 20 cm (8 x 7,7”) bij de buitenranden Maximaal 20 cm (7,7”) in doorsnede Maximale hoogte: 9 cm (3,6”)
Airfryer maat XXL Combi Modellen: HD9875, HD9880 Maximale afmetingen: 22 x 22 cm (8,8 x 8,7”) bij de buitenranden Maximale doorsnede: 25 cm (9,8") Maximale hoogte: 9 cm / 3,6" Airfryer-modellen met dubbele mand: Modellen: NA350, NA351, NA352 Maximumgrootte: 18 x 9 cm / 7,1 x 3,6 inch (kleine mand), 17 x 18 cm / 6,7 x 7,1 inch (grote mand) Maximale diameter: 9 cm / 3,6 inch (kleine mand), 17 cm / 6,7 inch (grote mand) Maximale hoogte: 7 cm / 2,8 inch
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›