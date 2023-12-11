Welke bakvorm kan ik gebruiken in mijn Philips Airfryer?

Rondom de bakvorm moet wat ruimte vrij blijven wanneer u de bakvorm in de mand plaatst, zodat de lucht rond de vorm kan stromen.

Plaats de bakvorm altijd in de mand.

Plaats de bakvorm nooit rechtstreeks in de pan, anders blokkeert u de luchtstroom in de pan en wordt alleen de bovenkant van het voedsel verwarmd.

Draag altijd ovenhandschoenen wanneer u schalen of bakvormen beetpakt. De schalen en bakvormen en de mand van de Philips Airfryer worden heet.

Hieronder vindt u de maximale afmetingen voor bakschalen en -vormen die in uw Airfryer kunnen worden gebruikt (zie ook de overzichtsafbeelding):



Airfryer maat L (compact)

Modellen: HD9200, HD9216 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749

Maximale afmetingen: 17 x 16 cm (6,7 x 6,3”) bij de buitenranden

Maximale doorsnede: 16 cm (6,3")

Maximale hoogte: 6 cm (2,4")



Airfryer maat XL met venster

Model: HD9257

Maximale afmetingen: 19 x 18 cm (7,5 x 7,1”) bij de buitenranden

Maximale doorsnede: 18 cm (7,1")

Maximale hoogte: 7 cm (2,8")



Airfryer maat XL

Modellen: HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280

Maximale afmetingen: 20 x 19 cm (7,8 x 7,5”) bij de buitenranden

Maximaal 19 cm (7,5”) in doorsnede

Maximale hoogte: 7 cm (2,8")



Airfryer maat XXL

Modellen: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870

Maximale afmetingen: 21 x 20 cm (8 x 7,7”) bij de buitenranden

Maximaal 20 cm (7,7”) in doorsnede

Maximale hoogte: 9 cm (3,6”)



Airfryer maat XXL Combi

Modellen: HD9875, HD9880

Maximale afmetingen: 22 x 22 cm (8,8 x 8,7”) bij de buitenranden

Maximale doorsnede: 25 cm (9,8")

Maximale hoogte: 9 cm / 3,6"