Philips-ondersteuning Waar kan ik recepten vinden voor mijn Philips Airfryer?

U kunt heerlijke gerechten bereiden met uw Philips Airfryer. Er zijn verschillende manieren om nieuwe recepten te vinden die u met uw Philips Airfryer kunt bereiden. U kunt inspirerende recepten voor uw Philips Airfryer vinden op de volgende plaatsen: 1. In de HomeID-app: beschikbaar voor iOS en Android. Ga naar www.home.id/app voor meer informatie over de HomeID-app.

2. Laat u inspireren door eenvoudige Airfryer-recepten door het receptenboekje van de Philips Airfryer te downloaden. Klik hier om de download te starten. (Opmerking: de bestandsgrootte is 32 MB, het downloaden kan enkele minuten duren)

3. Op internet zoeken naar recepten voor de Philips Airfryer.

HomeID-app downloaden U kunt de HomeID-app downloaden in de iOS App Store of Google Play Store door de onderstaande QR-code te scannen: