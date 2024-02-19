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Philips-ondersteuning

Waar kan ik recepten vinden voor mijn Philips Airfryer?

U kunt heerlijke gerechten bereiden met uw Philips Airfryer. Er zijn verschillende manieren om nieuwe recepten te vinden die u met uw Philips Airfryer kunt bereiden. U kunt inspirerende recepten voor uw Philips Airfryer vinden op de volgende plaatsen: 1. In de HomeID-app: beschikbaar voor iOS en Android. Ga naar www.home.id/app voor meer informatie over de HomeID-app.
2. Laat u inspireren door eenvoudige Airfryer-recepten door het receptenboekje van de Philips Airfryer te downloaden. Klik hier om de download te starten. (Opmerking: de bestandsgrootte is 32 MB, het downloaden kan enkele minuten duren)
3. Op internet zoeken naar recepten voor de Philips Airfryer.

Waar kan ik recepten vinden voor mijn Philips Airfryer?

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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