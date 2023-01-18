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Philips-ondersteuning

Er komt een plastic geur uit mijn Philips Airfryer

Als u tijdens het koken een plastic geur uit uw Philips Airfryer hebt gemerkt, lees dan onderstaand artikel om te ontdekken waarom en hoe u deze kunt verwijderen.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: NA565/02 , NA543/00 , HD9252/90R1 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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