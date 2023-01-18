Philips-ondersteuning Er komt een plastic geur uit mijn Philips Airfryer

Als u tijdens het koken een plastic geur uit uw Philips Airfryer hebt gemerkt, lees dan onderstaand artikel om te ontdekken waarom en hoe u deze kunt verwijderen.

Waarom ruikt er plastic? De behuizing en binnenlade van de Airfryer zijn gemaakt van kunststof, de pan en de mand hebben een PTFE-coating. Deze onderdelen kunnen een vreemde geur afgeven tijdens het eerste gebruik van het apparaat, omdat de Airfryer zeer hoge temperaturen bereikt (tot 200 °C). Hoe verwijder ik de geur van plastic? Als de geur van plastic merkbaar is, volgt u de onderstaande stappen om deze te verminderen: Laat uw airfryer ongeveer 30 minuten afkoelen voordat u deze schoonmaakt. Verwijder de mand en maak de lade schoon met een vochtige doek of spons met afwasmiddel en water. Opmerking: Gebruik geen metalen keukengerei of schurende schoonmaakmaterialen, omdat het apparaat hierdoor beschadigd kan raken. Plaats de mand en de lade terug in de Airfryer. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact. Stel de timer in op de maximale tijd en temperatuur op 200 °C zonder voedsel erin te doen Start de Airfryer en laat het apparaat werken tot de tijd is verstreken.

Dit proces helpt de geur van plastic te verwijderen die u hebt opgemerkt.





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