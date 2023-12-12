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Philips-ondersteuning

Waarom moet ik de etenswaren in mijn Philips Airfryer schudden?

Door de mand van de Philips Airfryer te schudden, zorgt u voor een goede luchtcirculatie wanneer etenswaren in meerdere lagen zijn gestapeld. Op deze manier kunt u ook de kleur en het bereidingsstadium controleren voor een gelijkmatiger resultaat.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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