Waarom moet ik de etenswaren in mijn Philips Airfryer schudden?

De onderstaande informatie is alleen van toepassing op de modellen HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 en NA352.



Wanneer u etenswaren bereidt met de standaardpresets, automatische kookprogramma's of Smart Chef-programma's (afhankelijk van het Airfryer-model), laten sommige Airfryer-modellen een pieptoon horen wanneer u de etenswaren moet schudden. Meer informatie over deze functie vindt u in de gebruikershandleiding, die u ook kunt bekijken en downloaden op www.philips.com/support. U vindt het modelnummer van uw Airfryer op de sticker aan de onderkant van het apparaat.





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