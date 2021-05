Plaats uw tandenborstelhandvat in het oplaadglas of de oplader en plaats deze op het oplaadstation Steek de stekker van het oplaadstation in een stopcontact De batterij-indicator knippert wit of groen om aan te geven dat uw tandenborstel wordt opgeladen

Volg deze instructies voor het opladen van uw tandenborstel met een oplaadglas of oplader.De batterij-indicator* stopt met knipperen wanneer uw tandenborstel volledig is opgeladen. Het kan tot 24 uur duren voordat uw tandenborstel volledig is opgeladen.*Niet alle opladers voor oplaadglazen zijn compatibel met de handvatten die bij een oplaadglas zijn meegeleverd. Gebruik de originele oplader die bij uw tandenborstel is meegeleverd.