Vitamine C, ook wel bekend als ascorbinezuur, is wellicht een van de meest besproken vitamines. We weten dat het goed is voor ons lichaam en dat het verschillende basisfuncties en -processen in ons lichaam ondersteunt. Maar wat is eigenlijk precies de functie van vitamine C?



Met het oog op de belangrijke rol ervan in het lichaam, is het ook belangrijk om goede bronnen van vitamine C te kennen. Waarschijnlijk denk je direct aan citroen en sinaasappel; deze staan immers bekend als fruit met veel vitamine C. Maar naast regionale vruchten en groenten zijn er nog veel meer voedingsmiddelen die rijk zijn aan vitamine C.



Dit artikel legt uit wat de functie van vitamine C is en geeft je voorbeelden van eten met vitamine C.