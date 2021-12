Bijna iedereen begrijpt hoe belangrijk het is om gezond te eten als je sport, vooral als je resultaat wilt zien. De meeste mensen weten echter niet of het beter is om voor of na een workout te eten.



Als je wil weten of sporten voor of na het eten beter is, ben je hier aan het juiste adres. Dit artikel zal niet alleen uitleggen of je voor of na je het sporten moet eten, maar zal je ook een aantal tips geven voor heerlijke smoothies die het sporten en je herstel erna zullen ondersteunen.