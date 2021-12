Als we mensen over vetten horen praten, hebben ze het meestal over goede of slechte vetten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat jij, net als vele anderen, denkt dat dit betekent dat er één soort vet is die je moet eten en één soort die je helemaal moet vermijden. Maar is dit eigenlijk wel waar? En waar gaan deze beweringen allemaal over?



Hier leggen we op een eenvoudige manier het verschil uit tussen verzadigde en onverzadigde vetten en geven we je voorbeelden van verzadigd vet en onverzadigd vet met een paar voedingsmiddelen van elk type. Lees verder om te ontdekken hoe je ervoor kunt zorgen dat jouw voeding de juiste balans van verschillende soorten vet bevat.