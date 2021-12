Tricolore pasta: Zelf gekleurde pasta maken



Verandering van spijs doet eten – en een makkelijke en speelse manier om variatie op je bord te krijgen is door gekleurde pasta te maken. Je kent ongetwijfeld de tricolore pasta van de supermarkt, maar waarom zou je het bij maar drie kleuren laten? We geven je tips om rode en groene pasta te maken, maar ook oranje, paarse en zwarte pasta! Dus, heb je trek in gekleurde pasta? Onze recepten laten zien hoe je met natuurlijke kleurstoffen pastadeeg in (bijna) alle kleuren van de regenboog maakt.