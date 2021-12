Volg bovenstaande stappen 1 – 5. Verdeel het deeg in drie gelijke porties. Bestuif het deeg met bloem en haal het door de pastamachine. Bestuif het weer met bloem, vouw het en haal het weer door de machine. Blijf het deeg door de machine halen totdat het glad, gelijk van formaat en niet langer plakkerig is. Pas de instellingen van de pastamachine aan. Herhaal de twee bovenstaande stappen totdat je deeg een lange reep van de gewenste dikte is. Snijd de lange reep in vellen. Kies een formaat dat goed in je ovenschaal past. Leg je zelfgemaakte lasagnebladen op een met bloem bestoven doek. Laat ze 30 minuten drogen aan de lucht.

Tip: Zelf lasagnevellen maken is een stuk makkelijker als je een pastamaker van topkwaliteit het harde werk voor je laat doen. De Philips pasta- en noedelmaker mengt, kneedt en perst het deeg in de door jou gekozen vorm – helemaal automatisch in maar 10 minuten. Bovendien kun je makkelijk een persoonlijke draai aan je pasta geven met verschillende soorten bloem, olie en kruiden als smaakmakers.

Als je ons recept voor verse lasagnebladen gevolgd hebt, hoef je alleen nog maar je favoriete lasagnegerecht samen te stellen, of dit nou een klassieke lasagne met rundergehakt is of een lekkere groentelasagne. Zo simpel is het! Je kent nu alle stappen die je nodig hebt om geweldige zelfgemaakte lasagnebladen uit je mouw te schudden.